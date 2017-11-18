Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

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18/11/2017
«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы
В Париже в ходе акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона начались погромы. Демонстранты стали вырывать куски асфальта и разбивать ими витрины. Также они зажигают файеры. В акции участвуют несколько сотен человек, они прошли до площади Перу, но к Елисейскому дворцу их...
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