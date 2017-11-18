Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

Телеканал «Звезда» опубликовал на YouTube кадры пуска улучшенной ракеты комплекса «Искандер-М» на учениях Организации договора о коллективной безопасности в Таджикистане.

Пуск осуществлялся с полигона Ляур по объекту, расположенному на расстоянии более 130 километров, уточняет РИА Новости. Баллистическая ракета поразила цель, отклонившись не более чем на 10 метров.

На некоторых кадрах пуск можно наблюдать с расстояния примерно 100 метров.

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность «стелс-технологии».