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наука и техника
18/11/2017 20:00

Украинский электроавтобус удивил дальностью поездки на одном заряде

Львовский электрический автобус Электрон Е191 преодолел без “дозаправки” в 1,5 раза большее расстояние, чем заявляется. Так, максимальный пробег по-паспорту у Электрон Е191 составляет 225 км. Однако на деле электробусу удалось проехать на одном заряде (с частичной загрузкой) целых 320 км- от Львова до Каменец-Подольского, где он принял участие в форуме экологического транспорта.


Конечно, в первом случае приходится говорить о городских условиях, где необходимо чаще тормозить и ускоряться, тем самым расходуя больше энергии, а во-втором – машина ехала по трассе – в таком цикле потребление энергии меньше. Тем не менее, результат не может не впечатлять. Особенно, если учесть, что автобус уже как 9 месяцев работает на городском маршруте и перевез свыше 250 тыс. пассажиров.


Электрон Е191 вмещает 98 человек, из которых 41 размещаются на сидениях. У электроавтобуса есть места для инвалидных и детских колясок. Как заявляют разработчики, себестоимость перевозок на нем в 10 раз ниже, чем на аналогичном дизельном аналоге. Кроме того, такая машина экологически чистая и бесшумная.


Что касается зарядки, от быстрого устройства Электрон Е191 пополняет ресурс батарей на 70% за 15-20 мин. Есть также штатная борт-зарядка на 380В для обычной сети. Пока Электрон Е191 курсирует в одном экземпляре, но уже в следующем году такой автобус может появиться в Киеве и Одессе.





















autocentre



 

Оригинал (на 18/11/2017): autodriving.net

 

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Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

18/11/2017

 

Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

 

Российский лыжник Алексей Петухов, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ненависти иностранцев и об испугавшемся россиян канадском коллеге Алексе Харви. По словам россиянина, канадец отказался ехать на Кубок мира в Швецию, так как побоялся получить по зубам.

 

 

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