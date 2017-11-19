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наука и техника
18/11/2017 20:16

Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100

Кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 опубликовал телеканал «Звезда».

Полет состоялся в субботу, 18 ноября. Поставки машины в войска должны начаться в первой половине 2019 года. Ожидается, что А-100 придет на смену авиацонным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А.

Авиационный комплекс будет участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на все виды целей.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

18/11/2017

 

Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

 

Российский лыжник Алексей Петухов, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ненависти иностранцев и об испугавшемся россиян канадском коллеге Алексе Харви. По словам россиянина, канадец отказался ехать на Кубок мира в Швецию, так как побоялся получить по зубам.

 

 

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