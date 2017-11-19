Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100

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18/11/2017
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Российский лыжник Алексей Петухов, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ненависти иностранцев и об испугавшемся россиян канадском коллеге Алексе Харви. По словам россиянина, канадец отказался ехать на Кубок мира в Швецию, так как побоялся получить по зубам.
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