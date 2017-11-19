Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100

Кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 опубликовал телеканал «Звезда».

Полет состоялся в субботу, 18 ноября. Поставки машины в войска должны начаться в первой половине 2019 года. Ожидается, что А-100 придет на смену авиацонным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А.

Авиационный комплекс будет участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на все виды целей.