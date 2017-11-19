Ученые определили влияние собак на здоровье людей

Наличие в доме собаки может серьезно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли шведские ученые. Результат их исследования публикует журнал Scientific Reports.

Исследователи проанализировали данные о здоровье 3 432 153 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Из них 13 процентов держали дома собак. Выяснилось, что риск сердечно-сосудистого заболевания у семейных владельцев собак на 15 процентов ниже, чем у людей, кто не имеет питомцев. Для одиноких людей риск болезни был ниже на 33 процента.

Ученые полагают, что владельцы собак больше времени проводят на свежем воздухе, что способствует сохранению здоровья. Ранее исследователи выяснили, что имеющие собак люди лучше переносят стресс.

В октябре заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов заявил, что в России в скором времени введут платную регистрацию всех домашних собак и кошек.