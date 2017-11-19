Итальянский астронавт снял из космоса падение метеорита на Землю

Итальянский астронавт Паоло Несполи с борта МКС снял на видео вхождение метеорита в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном. Свои кадры он опубликовал в Twitter.

«На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — написал Несполи.

Представители Европейского космического агентства считают, что астронавт наблюдал падение небесного тела размером меньше метра. Оно двигалось в два раза быстрее обычного метеора.

16 ноября падение метеорита зафиксировали камеры американского города Финикса.