Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему... Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ Посольство России в США призвало прекратить ограничивать... Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
18/11/2017 08:32

Француз забил ударом с 35 метров под перекладину

Полузащитник французского футбольного клуба «Нанси» Лоран Абержель забил гол ударом с 35 метров под перекладину в матче Лиги 2 с «Аяччо». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте клуба.

На 10-й минуте игрок принял мяч, пробил с расстояния около 35 метров и открыл счет в матче. Спустя семь минут «Нанси» удвоил преимущество, однако во втором тайме пропустил дважды. Встреча завершилась вничью — 2:2.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Родченков анонсировал новые данные о допинге в России

Родченков анонсировал новые данные о допинге в России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков готов опубликовать новые данные о допинг-системе в России, если Международный олимпийский комитет не отстранит Россию от...
 

В немецкой «Боруссии» пошутили про удвоение количества символов в Twitter

В немецкой «Боруссии» пошутили про удвоение количества символов в Twitter

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из города Менхенгладбах пошутил про удвоение количества символов в Twitter. «Спасибо, что дали нам аж 280 знаков. Наш клуб наконец-то может называться...
 

Шарапова займется новым бизнесом

Шарапова займется новым бизнесом

Российская теннисистка Мария Шарапова займется дизайном. Она совместно с американским архитектором Дэном Меисом запустит бизнес-проект по проектированию и оформлению фитнес-центров и теннисных...
 

В Москве избили чемпиона мира по кикбоксингу

В Москве избили чемпиона мира по кикбоксингу

В Москве избили трехкратного чемпиона мира и многократного победителя российских первенств по кикбоксингу Александра Липового. «Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо...
 

Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в матче Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в матче Суперсерии

Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею проиграли канадской команде юниоров из сборной лиги Онтарио (OHL). Встреча прошла в городе Садбери и завершилась победой хозяев — 4:2, счет в...
 

В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов

В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов

Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи прокомментировал заявление главы испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса о том, что парижский клуб надо исключить из Лиги чемпионов. Он заявил, что не будет вступать...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 18/11/2017 ::

 

 

Стала известна дата свадьбы Роналду Стала известна дата свадьбы Роналду     Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018 Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018     Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам» Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим...
последняя новость  
 

 

18/11/2017

 

Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети

 

В сети обратили внимание на видео, на котором эму таскает еду из открытой машины. На кадрах видно, как птица любопытно заглядывает в салон автомобиля и, замечая на сиденье пакетик с попкорном для приготовления в микроволновой печи, вытаскивает его и бросает на землю. После этого эму решает...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 