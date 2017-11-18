18/11/2017 08:32 Француз забил ударом с 35 метров под перекладину Полузащитник французского футбольного клуба «Нанси» Лоран Абержель забил гол ударом с 35 метров под перекладину в матче Лиги 2 с «Аяччо». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте клуба. На 10-й минуте игрок принял мяч, пробил с расстояния около 35 метров и открыл счет в матче. Спустя семь минут «Нанси» удвоил преимущество, однако во втором тайме пропустил дважды. Встреча завершилась вничью — 2:2. Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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