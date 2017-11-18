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спорт
18/11/2017 10:00

Усманов захотел еще один футбольный клуб

Усманов захотел еще один футбольный клуб

Российский предприниматель Алишер Усманов заинтересован в покупке бельгийского футбольного клуба «Андерлехт». Об этом сообщает портал Het Laatste Nieuws.

Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро. Соперниками бизнесмена могут стать бельгийцы Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые подготовили совместное предложение. Отмечается, что нынешнее руководство «Андерлехта» уже провело переговоры с обеими сторонами и вынесет свое решение в ближайшее время.

Усманову уже принадлежат 30 процентов акций лондонского «Арсенала». В мае СМИ сообщали, что он вел переговоры с владельцем клуба Стэном Кронке о покупке 67-процентной доли за 1,3 миллиарда долларов, однако они завершились неудачно.

«Андерлехт» — самый титулованный клуб Бельгии. Он был основан в 1908 году и за это время 34 раза побеждал в национальном чемпионате, а также дважды завоевывал Кубок УЕФА. В сезоне-2017/2018 команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

18/11/2017

 

Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

 

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил первый полет, сообщили в концерне «Вега». Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го. Самолет должен будет постепенно заменить в ВВС имеющуюся технику этого назначения.

 

 

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