Усманов захотел еще один футбольный клуб

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18/11/2017
Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел
Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил первый полет, сообщили в концерне «Вега». Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го. Самолет должен будет постепенно заменить в ВВС имеющуюся технику этого назначения.
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