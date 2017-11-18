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спорт
18/11/2017 11:48

Шарапова стала брюнеткой

Шарапова стала брюнеткой

Российская теннисистка Мария Шарапова стала брюнеткой. Фотографию спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.

«Хэллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались», — написала Шарапова. До этого ее волосы были светлыми.

Halloween might be over but Murder Mystery dinners just began.

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Nov 17, 2017 at 11:34pm PST

Murder Mystery («Таинственное убийство») — популярная американская игра. Все ее участники становятся свидетелями шуточного убийства, а один из них — убийцей, которого необходимо вычислить.

Последний матч в сезоне Шарапова провела 17 октября. В первом раунде московского Кубка Кремля россиянка проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой.

В сентябре Шарапова заявила, что в данный момент не состоит в серьезных отношениях. Она признала, что все ее бывшие спутники были потрясающими. «Наверное, поэтому я не с ними», — пошутила россиянка.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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