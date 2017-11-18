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спорт
18/11/2017 13:32

Умер самый титулованный тяжелоатлет мира

Умер самый титулованный тяжелоатлет мира

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Наим Сулейманоглу умер в возрасте 50 лет. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает агентство Anadolu.

Спортсмен скончался в больнице, где проходил курс лечения от проблем с печенью. В сентябре Сулейманоглу госпитализировали с подозрением на цирроз, а 11 ноября ему была сделана операция.

Сулейманоглу родился 23 января 1967 года в Болгарии. За эту страну он выступал до 1986-го, став двукратным чемпионом мира. В 1987-м он получил турецкое гражданство. На Олимпийских играх 1988 и 1992 годов он становился чемпионом в весовой категории до 60 килограммов. Через четыре года победил в весе до 64 килограммов. Выступая за Турцию, спортсмен завоевал пять золотых медалей на мировых первенствах.

Сулейманоглу — самый титулованный тяжелоатлет в истории этого вида спорта. За свою карьеру он установил 46 мировых рекордов.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Умер один из создателей AC

18/11/2017

 

Умер один из создателей AC

 

Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Он перестал выступать в 2014 году из-за продолжительной болезни. 22 октября скончался его брат Джордж Янг, которому было 70 лет. Сейчас в AC/DC остался только один участник старого состава...

 

 

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