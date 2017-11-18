Отстраненный от ОИ российский лыжник рассказал о ходе заседания комиссии МОК

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18/11/2017
«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде
Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в 17-м туре российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла в субботу, 18 ноября, в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1. Подопечные Массимо Карреры одержали вторую победу подряд, набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в РФПЛ.
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