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спорт
18/11/2017 14:48

Отстраненный от ОИ российский лыжник рассказал о ходе заседания комиссии МОК

Отстраненный от ОИ российский лыжник рассказал о ходе заседания комиссии МОК

Российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ходе заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Слова спортсмена приводит RT.

«Каждый из нас рассказывал свою историю, в том числе я, причем повторял те же самые слова, что и раньше... Я пытался до них донести, что мы постоянно находимся на сборах, путешествуем, выигрываем этапы и медали на этапах Кубка мира, и нет никакого смысла приезжать в Россию за неделю до Олимпийских игр и начинать употреблять этот коктейль или полоскать во рту», — сказал Легков.

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1 ноября комиссия МОК во главе с Освальдом пожизненно отстранила Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпийских играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи.

Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На банках с их допинг-пробами были обнаружены царапины. Несмотря на это, россияне могут участвовать в Кубке мира.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде

18/11/2017

 

«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде

 

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в 17-м туре российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла в субботу, 18 ноября, в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1. Подопечные Массимо Карреры одержали вторую победу подряд, набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в РФПЛ.

 

 

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