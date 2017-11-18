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спорт
18/11/2017 15:48

«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде

«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в 17-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 ноября, в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. На 8-й минуте счет открыл бразильский форвард красно-белых Луис Адриано. На 28-й Зе Луиш удвоил преимущество чемпионов России. На 86-й минуте дубль оформил Луис Адриано. За две минуты до конца основного времени Виктор Классон сократил разрыв в счете, но окончательный результат установил Квинси Промес.

Подопечные Массимо Карреры одержали вторую победу подряд, набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в РФПЛ. «Краснодар» с 27 очками занимает пятое место. У лидирующего «Локомотива» 33 очка и игра в запасе.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде

18/11/2017

 

«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде

 

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в 17-м туре российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла в субботу, 18 ноября, в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1. Подопечные Массимо Карреры одержали вторую победу подряд, набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в РФПЛ.

 

 

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