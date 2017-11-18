18/11/2017 17:32 Фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» подрались после матча Болельщики лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» устроили потасовку после матча 12-го тура английской премьер-лиги. Видео было опубликовано на YouTube-канале VINTAGE TERRACE. «Мы встречали калмыков, которые выступали против негров» Российские фанаты создали свой особый нацизм Материалы по теме Потасовка произошла возле стадиона «Эмирейтс» после игры. В драку вмешались стюарды и разняли фанатов. Встреча прошла в субботу, 18 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». Дерби северного Лондона ведет свою историю с 1887 года и считается одним из самых принципиальных в Англии. Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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