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18/11/2017
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Министр спорта России Павел Колобков объяснил слова почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева,о том, что информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова нужно расстрелять. По мнению министра, у 71-летнего чиновника «накипело» и он...
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