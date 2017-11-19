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спорт
18/11/2017 22:16

Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова

Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова

Министр спорта России Павел Колобков объяснил слова почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева о том, что информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова нужно расстрелять. Слова Колобкова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

«Такие заявления с удовольствием подхватывают западные СМИ. У Леонида Васильевича наболело, он всем сердцем переживает, он сказал это на эмоциях. Я не хотел бы это комментировать. При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли», — сказал Колобков.

16 ноября Тягачев заявил, что Родченкова нужно расстрелять за неправду, как сделал бы Сталин.

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13:14 — 16 ноября
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В тот же день Всемирное антидопингового агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах, так как РФ не выполнила два требования: публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, находящихся в московской антидопинговой лаборатории. Решение о допуске россиян к Олимпийским играм-2018 МОК должен принять 5 декабря.

В январе 2016-го Родченков переехал из России в США и выступил информатором WADA. Он обвинил российских победителей ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в России. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова

18/11/2017

 

Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова

 

Министр спорта России Павел Колобков объяснил слова почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева,о том, что информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова нужно расстрелять. По мнению министра, у 71-летнего чиновника «накипело» и он...

 

 

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