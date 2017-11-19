|Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже
|Япония предложила России услуги по выращиванию клубники...
|Ученые определили влияние собак на здоровье людей
|В Пекине жертвами пожара стали 19 человек
|Министр спорта объяснил предложение расстрелять...
|
:: все новости за 24 часа ::
|
:: все новости из этой категории на 19/11/2017 ::
|
19/11/2017
Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin
Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. В Белом доме заявили, что это делается для «сдерживания агрессии пророссийски...
:: еще в этом разделе ::
:: результаты опроса ::