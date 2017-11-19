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без политики
19/11/2017 06:48

Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана

Египетская полиция арестовала поп-певицу Шиму после того, как та снялась в клипе в нижнем белье. Как утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком «многообещающе» поедает банан. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, девушку заподозрили в «разжигании разврата» после того, как на ее клип стали поступать многочисленные жалобы. На видео певица появляется в образе учительницы в школьном классе. Она ест банан, облизывает яблоко, кокетливо красит губы и позирует в белье на фоне доски с надписью «класс №69».

После обрушившейся на нее критики Шима принесла извинения всем, кого мог оскорбить ее клип, и отметила, что не ожидала такой реакции.

В сентябре бельгийская модель Мариса Папен и австралийский фотограф Джессе Уокер попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакском храме. Позже им удалось покинуть страну и опубликовать снимки.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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19/11/2017

 

Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана

 

Египетская полиция арестовала поп-певицу Шиму после того, как та снялась в клипе в нижнем белье. Как утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком «многообещающе» поедает банан. На видео она также облизывает яблоко и позирует в белье на фоне классной доски.

 

 

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