Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана

Египетская полиция арестовала поп-певицу Шиму после того, как та снялась в клипе в нижнем белье. Как утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком «многообещающе» поедает банан. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, девушку заподозрили в «разжигании разврата» после того, как на ее клип стали поступать многочисленные жалобы. На видео певица появляется в образе учительницы в школьном классе. Она ест банан, облизывает яблоко, кокетливо красит губы и позирует в белье на фоне доски с надписью «класс №69».

После обрушившейся на нее критики Шима принесла извинения всем, кого мог оскорбить ее клип, и отметила, что не ожидала такой реакции.

В сентябре бельгийская модель Мариса Папен и австралийский фотограф Джессе Уокер попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакском храме. Позже им удалось покинуть страну и опубликовать снимки.