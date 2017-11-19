Кабриолет Жукова выставили на продажу за 45 миллионов рублей

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19/11/2017
Объявлена дата боя-реванша между Головкиным и Альваресом
Бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом запланирован на 5 мая 2018 года. «Поединок точно состоится. Мы работаем над тем, чтобы организовать его 5 мая. Он пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Это будет большой бой», — сказал Оскар де ла...
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