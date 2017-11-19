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19/11/2017 19:16

Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина

Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский обвинил киностудию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав. По его словам, он не разрешал снимать продолжение мультфильма о Простоквашино. Об этом в воскресенье, 19 ноября, он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Я начинаю бунтовать. Говорю, что же вы делаете, это же мои герои! И когда я узнаю, что госпожа Слащева (Юлиана Слащева, председатель правления "Союзмультфильма" — прим. «Ленты.ру») выпускает сценарий, где кот Матроскин строит метрополитен, я начинаю седеть от ужаса. Не должен кот Матроскин строить метрополитен», — сказал Успенский.

По его словам, он подписал со студией соглашение о сотрудничестве, но авторские права ей не передавал. Писатель адресовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на ситуацию. Полная версия письма опубликована в воскресенье на сайте «Эха Москвы».

В то же время «Союзмультфильм» отвергает претензии Успенского. В своем ответе, который приводит РЕН ТВ, студия подчеркивает, что права на истории о Простоквашино принадлежат ей. Утверждается, что мультипликаторы не собираются снимать картины по литературным сюжетам писателя, поэтому его согласия на использование персонажей не требуется.

Кот Матроскин, а также мальчик Дядя Федор и пес Шарик впервые появились в повести Успенского «Дядя Федор, пес и кот» в 1973 году. На основе этой повести сняли мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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