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19/11/2017 19:32

Британца смыло волной с яхты во время кругосветки

Британца смыло волной с яхты во время кругосветки

Член сборной Великобритании в кругосветной регате Clipper Round The World погиб во время плавания на яхте. Его смыло волной в море с палубы во время шторма, сообщает в воскресенье, 19 ноября, BBC News.

Судно 60-летнего Саймона Спейрса (Simon Speirs) направлялось из ЮАР в Австралию. 18 ноября в море начался шторм, во время которого мужчина упал за борт. На нем был спасательный жилет. Сильным течением его отнесло далеко от яхты, поэтому поднять его удалось не сразу. Спейрс умер, не приходя в сознание.

Остальная часть экипажа не пострадала и продолжает путь в Австралию. Команда отправилась в путешествие в августе вместе с еще 11 яхтами.

Спейрс стал третьим погибшим за 21-летнюю историю Clipper Round The World, отмечает издание. В 2015 году 49-летний моряк из Кента скончался от травмы шеи. В прошлом году умерла 40-летняя путешественница из Лондона, она тоже упала за борт.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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