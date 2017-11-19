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19/11/2017 20:00

Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии

Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии

На побережье Калифорнии (США) вынесло останки большого круизного лайнера. Предполагается, что это пропавшее российское судно «Любовь Орлова» (Lyubov Orlova), сообщает в воскресенье, 19 ноября, Daily Mail.

Издание отмечает, что корабль может быть заселен крысами-каннибалами. Эксперты говорят, что их может быть тысяча.

Двухпалубное круизное судно, названное в честь народной артистки СССР Любови Орловой, было построено в 1976 году в Югославии. В январе 2013 года корабль покинул порт Сент-Джонс в Канаде и отправился в Доминиканскую Республику на буксире. Однако уже на второй день буксировочный трос лопнул и лайнер ушел в дрейф, выловить его не удалось. С тех пор о нем поступала противоречивая информация. Считалось, что судно затонуло.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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