Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах Япония предложила России услуги по выращиванию клубники... Ученые определили влияние собак на здоровье людей Ученые определили влияние собак на здоровье людей В Пекине жертвами пожара стали 19 человек В Пекине жертвами пожара стали 19 человек Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова Министр спорта объяснил предложение расстрелять...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
19/11/2017 04:16

Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin

Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin

Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. В Белом доме заявили, что это делается для «сдерживания агрессии пророссийски настроенных сепаратистов», сообщил в интервью телеканалу ABC News сообщил официальный представитель Госдепартамента.

Для начала поставок летального вооружения решение должен одобрить Конгресс.

В следующем году на «сдерживание России в Европе» в оборонном бюджете США заложено 4,6 миллиарда долларов. Из них 350 миллионов предназначено для оказания военной помощи Украине.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Президент Филиппин Родриго Дутретре заявил, что убьет любого, кто будет распространять наркотики в его стране.«Если вы будете разрушать мою страну, я вас убью, не сомневайтесь в этом», —...
 

Cуд рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Cуд рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что будет добиваться начала расследования в отношении действий американских и британских военных в Афганистане в период с...
 

Трамп поведал о желании стать другом Ким Чен Ына

Трамп поведал о желании стать другом Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп был обижен высказываниями в свой адрес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, но надеется подружиться с ним в будущем. Американский лидер заявил, что мог назвать...
 

Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии

Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии

Россия заблокировала в Совбезе ООН представленный Японией проект резолюции о техническом продлении на 30 дней Совместного механизма расследования химатак в Сирии. По словам российского...
 

Американский министр обманом угодил в список Forbes

Американский министр обманом угодил в список Forbes

Американский журнал Forbes обвинил министра торговли США Уилбура Росса во лжи ради попадания о размере своего состояния. В материале говорится, что Росс с 2004 года предоставлял журналу ложные...
 

Олень насмерть забодал французского охотника

Олень насмерть забодал французского охотника

Опытный охотник во Франции стал жертвой оленя. Инцидент произошел в окрестностях города Компьен (департамент Уаза) днем ранее. 62-летний Режис Л. выманивал оленя на других участников охоты,...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 19/11/2017 ::

 

 

Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута» Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»     Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти...     Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
последняя новость  
 

 

Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin

19/11/2017

 

Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin

 

Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. В Белом доме заявили, что это делается для «сдерживания агрессии пророссийски...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 