Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве

Морской пехотинец вооруженных сил США устроил ДТП вблизи американской военной базы на японском острове Окинава. В результате погиб 60-летний местный житель, сообщает ТАСС.

Японская полиция начала расследование. По ее данным, военный грузовик выехал на перекресток на красный свет. В этот момент его пересекал небольшой грузовой фургон. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец скончался в больнице.

Морской пехотинец был задержан органами правопорядка. Результаты анализов показали, что предельно допустимый уровень алкоголя в крови был превышен втрое.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена.

В июле на Окинава состоялась массовая акция местных жителей, протестовавших против расширения американской базы.