Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые... Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах Япония предложила России услуги по выращиванию клубники... Ученые определили влияние собак на здоровье людей Ученые определили влияние собак на здоровье людей
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
19/11/2017 05:32

Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве

Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве

Морской пехотинец вооруженных сил США устроил ДТП вблизи американской военной базы на японском острове Окинава. В результате погиб 60-летний местный житель, сообщает ТАСС.

Японская полиция начала расследование. По ее данным, военный грузовик выехал на перекресток на красный свет. В этот момент его пересекал небольшой грузовой фургон. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец скончался в больнице.

Морской пехотинец был задержан органами правопорядка. Результаты анализов показали, что предельно допустимый уровень алкоголя в крови был превышен втрое.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена.

В июле на Окинава состоялась массовая акция местных жителей, протестовавших против расширения американской базы.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки

Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки

Северокорейские хакеры украли чертежи военных кораблей Южной Кореи, взломав базу данных Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd. Судостроительная компания также делает по заказу Сеула...
 

Взбесившаяся из-за измены мужа иранка вынудила пилота посадить самолет

Взбесившаяся из-за измены мужа иранка вынудила пилота посадить самолет

Самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший рейсом из Дохи на Бали, совершил вынужденную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи из-за дебоша, устроенного гражданкой Ирана. Она...
 

Мексиканские морги переполнились трупами и закрылись

Мексиканские морги переполнились трупами и закрылись

В мексиканском Герреро — одном из самых опасных штатов страны — закрываются переполненные морги. По словам сотрудников, они уходят с работы, поскольку не могут находиться среди разлагающихся...
 

Президент Колумбии погулял по полю из 12 тонн кокаина

Президент Колумбии погулял по полю из 12 тонн кокаина

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос рассказал об изъятии полицией рекордной партии кокаина весом в 12 тонн. С соответствующим заявлением он выступил, стоя на импровизированном «поле» из...
 

Бывший шеф ЦРУ рассказал о запуганном Путиным Трампе

Бывший шеф ЦРУ рассказал о запуганном Путиным Трампе

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал, что президент России Владимир Путин мог запугать своего американского коллегу Дональда Трампа. Бреннан допустил, что Путин мог воспользоваться...
 

В Камеруне девочка-смертница взорвала группу мальчиков

В Камеруне девочка-смертница взорвала группу мальчиков

В деревне Замга на севере Камеруна девочка-смертница атаковала группу мальчиков. «Погибли пятеро детей, еще двое получили ранения», — сообщил на условиях анонимности представитель местных...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 19/11/2017 ::

 

 

В Пекине жертвами пожара стали 19 человек В Пекине жертвами пожара стали 19 человек     Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA...     Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута» Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
последняя новость  
 

 

19/11/2017

 

Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана

 

Египетская полиция арестовала поп-певицу Шиму после того, как та снялась в клипе в нижнем белье. Как утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком «многообещающе» поедает банан. На видео она также облизывает яблоко и позирует в белье на фоне классной доски.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 