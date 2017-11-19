19/11/2017 07:32 Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии Министерство обороны России опубликовало на Youtube-канале видео очередного удара ВКС по террористам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 совершили перелет из России над территорией Ирана и Ирака, а затем выпустили бомбы по расположению террористов. Атаку организовали в районе города Абу-Кемаль. Это последний оплот группировки «Исламское государство». 17 ноября сообщалось, что штурм города Абу-Кемаль начали правительственные войска Сирийской Арабской Республики. Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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