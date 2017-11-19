Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии

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19/11/2017
Шайба разбила в кровь лицо Овечкина
Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова.
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