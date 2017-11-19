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в мире
19/11/2017 07:32

Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии

Министерство обороны России опубликовало на Youtube-канале видео очередного удара ВКС по террористам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ).

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 совершили перелет из России над территорией Ирана и Ирака, а затем выпустили бомбы по расположению террористов. Атаку организовали в районе города Абу-Кемаль. Это последний оплот группировки «Исламское государство».

17 ноября сообщалось, что штурм города Абу-Кемаль начали правительственные войска Сирийской Арабской Республики.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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19/11/2017

 

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Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова.

 

 

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