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19/11/2017 08:00

Французский полицейский расстрелял шесть человек

Французский полицейский расстрелял шесть человек

Полицейский застрелил трех человек во французском городе Сарсель к северу от Парижа. Еще трое были ранены, сообщает в воскресенье, 19 ноября, радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером около 20:45 по местному времени. В результате стрельбы сожительница полицейского, ее мать и сестра получили ранения, отец женщины, а также двое соседей были убиты. Сам 31-летний нападавший покончил с собой, его тело прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в саду у дома, отмечает Le Parisiene.

По данным AFP, незадолго до произошедшего сожительница полицейского объявила, что уходит от него. В настоящее время следствие придерживается версии, что причиной случившегося стал конфликт на бытовой почве.

В июле в Ростовской области мужчина в полицейской форме расстрелял бывших жену и тестя на трассе под Таганрогом. Женщина скончалась на месте, мужчина был тяжело ранен. Позже подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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19/11/2017

 

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