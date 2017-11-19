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в мире
19/11/2017 13:16

В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

Правящая партия Зимбабве «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) начала процесс смещения Роберта Мугабе с должности президента. Об этом рассказал лидер движения ветеранов Кристофер Мутсвангва, передает Reuters.

Помимо этого, Мугабе отстранен от поста главы ЗАНУ-ПФ. Новым партийным лидером стал бывший первый вице-президент Эммерсон Мнангагва.

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Сам Мугабе еще в субботу объявил голодовку, сообщил The Daily Mail один из членов его семьи. По словам источника, 93-летний президент также угрожал и отказывался говорить. Действующий глава государства продолжает находиться под домашним арестом.

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции». Источники в ЗАНУ-ПФ сообщали, что отставку Мугабе планируется организовать в ближайшие дни.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

19/11/2017

 

В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

 

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ начала процесс смещения Роберта Мугабе с должности президента. Помимо этого, Мугабе отстранен от поста главы политической организации. Новым партийным лидером стал бывший первый вице-президент Эммерсон Мнангагва. Сам Мугабе еще в субботу объявил голодовку.

 

 

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