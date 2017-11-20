Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не стал объявлять об отставке после предъявленного ему ультиматума и заявил, что планирует председательствовать на конгрессе ЗАНУ-ПФ (Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт), передает Reuters.

При этом AFP со ссылкой на источник, близкий главе государства, сообщает в своем Twitter-аккаунте, что он согласился на этот шаг.

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Ранее правящая партия ЗАНУ-ПФ призвала 93-летнего Мугабе покинуть свой пост до 12:00 понедельника. В противном случае ему был обещан импичмент.