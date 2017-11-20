Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку Бензину предрекли подорожание до 50 рублей Бензину предрекли подорожание до 50 рублей Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу... Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей Скользящий параллельно земле судья сломал физику и... Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
20/11/2017 00:00

В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией

В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией

В Конгрессе США не нашли никаких доказательств тайных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей конгресса республиканец Джейсон Чаффетц (Jason Chaffetz).

По его словам, в частности, никаких попыток вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году не выявлено.

«Я не вижу обоснованности того, о чем говорят демократы», — отметил Чаффетц.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

КНДР назвала фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек

КНДР назвала фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек

Пхеньян назвал «дезинформацией и попыткой оклеветать страну» новость японского телеканала Asahi TV о гибели в КНДР 200 человек из-за проведенных ядерных испытаний. Соответствующее заявление...
 

Олень насмерть забодал французского охотника

Олень насмерть забодал французского охотника

Опытный охотник во Франции стал жертвой оленя. Инцидент произошел в окрестностях города Компьен (департамент Уаза) днем ранее. 62-летний Режис Л. выманивал оленя на других участников охоты,...
 

Техасский стрелок расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей

Техасский стрелок расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей

Причиной стрельбы, которая 5 ноября произошла в баптистской церкви в Техасе, мог стать конфликт в семье Девина Келли, учинившего бойню. Теща, регулярно посещавшая баптистскую церковь в...
 

Афроамериканец собрался убить всех белых полицейских и направился к Белому дому

Афроамериканец собрался убить всех белых полицейских и направился к Белому дому

У Белого дома в Вашингтоне задержан мужчина, собравшийся убить «всех белых полицейских». Мужчину зовут Майкл Арега, он из Далласа, штат Техас. Арега был задержан у Лафайет-сквер, который...
 

Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 44 человека и 19 пропали без вести

Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 44 человека и 19 пропали без вести

Жертвами тайфуна «Дамри», обрушившегося на центральные районы Вьетнама, за трое суток стали 44 человека. Из-за сильных ливней и начавшихся паводков затопило более 40 тысяч жилых строений....
 

Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи

Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет страны в связи с угрозой со стороны Северной Кореи. Запрос включает в себя дополнительные 4 миллиарда долларов для...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::

 

 

Британца смыло волной с яхты во время кругосветки Британца смыло волной с яхты во время кругосветки     Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз     Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией
последняя новость  
 

 

В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией

20/11/2017

 

В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией

 

В Конгрессе США не нашли никаких доказательств тайных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Об этом рассказал конгрессмен-республиканец Джейсон Чаффетц. Речь идет, в частности, и о якобы попытках вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 