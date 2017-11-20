|Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
|Бензину предрекли подорожание до 50 рублей
|Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу...
|Скользящий параллельно земле судья сломал физику и...
|Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
|
:: все новости за 24 часа ::
|
:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::
|
20/11/2017
В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией
В Конгрессе США не нашли никаких доказательств тайных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Об этом рассказал конгрессмен-республиканец Джейсон Чаффетц. Речь идет, в частности, и о якобы попытках вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году.
:: еще в этом разделе ::
:: результаты опроса ::