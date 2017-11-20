В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией

В Конгрессе США не нашли никаких доказательств тайных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей конгресса республиканец Джейсон Чаффетц (Jason Chaffetz).

По его словам, в частности, никаких попыток вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году не выявлено.

«Я не вижу обоснованности того, о чем говорят демократы», — отметил Чаффетц.