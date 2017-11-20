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20/11/2017
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Из-за угрозы цунами жителей острова Новая Каледония и соседнего государства Вануату начали эвакуировать. Отмечается, что высота волн может составлять до одного метра. О разрушениях и жертвах пока не...
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