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экономика
19/11/2017 22:00

Бензину предрекли подорожание до 50 рублей

Бензину предрекли подорожание до 50 рублей

Цены на бензин в 2018 году могут вырасти до 50 рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на экспертов.

Ожидается, что стоимость марки АИ-95 составит 53,35 рублей за литр, а АИ-92 — 51,85 рублей. Цена дизельного топлива предположительно закрепится на отметке 53,15 рублей за литр.

14 ноября сообщалось, что цены на бензин в России достигли рекордных показателей. Стоимость АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента, АИ-95 — на 1,7 процента за тот же период. Подобные показатели нехарактерны для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре происходит снижение оптовых цен.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.

По данным сайта benzin-price.ru, сейчас АИ-92 в Москве стоит от 36 до 38 рублей за литр, АИ-95 — от 38 до 43 рублей, дизельное топливо — от 37 до 41 рубля.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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Бензину предрекли подорожание до 50 рублей

19/11/2017

 

Бензину предрекли подорожание до 50 рублей

 

Цены на бензин в 2018 году могут вырасти до 50 рублей. Ожидается, что стоимость марки АИ-95 составит 53,35 рублей за литр, а АИ-92 — 51,85 рублей. Дизельное топливо предположительно будет продаваться за 53,15 рублей. Ранее сообщалось, что цены на бензин в России достигли рекордных...

 

 

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