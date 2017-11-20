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19/11/2017
Бензину предрекли подорожание до 50 рублей
Цены на бензин в 2018 году могут вырасти до 50 рублей. Ожидается, что стоимость марки АИ-95 составит 53,35 рублей за литр, а АИ-92 — 51,85 рублей. Дизельное топливо предположительно будет продаваться за 53,15 рублей. Ранее сообщалось, что цены на бензин в России достигли рекордных...
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