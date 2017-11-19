В Украине массово угоняют авто на еврономерах: почему так и что будет дальше

О том, что автомобили на еврономерах угоняют все чаще, написал на своей странице в Facebook Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД). Он заявил, что появились группы угонщиков, которые специализируются именно на «евробляхах». Угнанные машины, как правило, отдают на разборку, а заявить о пропаже транспортного средства может только владелец, а не тот, кто пользуется им на территории Украины.

«В статье 55 УПК (уголовно-процессуального кодекса, – ред.), четко определено, кто является потерпевшим. Например, лицо, которому нанесли побои имеет право подать заявление об этом, лицо, у которого украли кошелек, имеет право подать заявление о кражи. И также собственник автомобиля имеет право подать заявление об угоне. Собственниками почти всех автомобилей на иностранной регистрации являются польские, литовские, словацкие венгерские, чешские владельцы», – пояснил в комментариях Олег Назаренко.

Из этого следует, что потерпевшими в случае угона таких автомобилей, по закону могут признаваться только их официальные владельцы, т.е. иностранные граждане и соответствующие фирмы. Также, подать заявление об угоне с просьбой объявить авто в розыск может только владелец, либо же лицо, которое уполномочено владельцем совершать такие действия.

«В данном случае, если угоняют автомобиль с иностранными номерами, подать заявление может только его владелец-иностранец, а украинец, который катается на этом автомобиле не имеет такого права», – поясняет эксперт.

Как правило, мало кто думает о том, что его автомобиль могут угнать. Поэтому доверенностей на то, что кто-то от твоего лица в случае угона может пойти в полицию и подать заявление – не пишут. Даже если такие доверенности и были бы, когда автомобиль находят, получить его может только владелец, а не доверенное лицо.

Угонщик ничем не рискует при краже евроблях

Случаи воровства автомобилей на иностранной регистрации участились потому, что угонщики, совершая такое правонарушение, почти ничем не рискуют.

«Если угонщик ворует украинский автомобиль, он рискует тем, что пока он доедет и пока он продаст этот автомобиль, украинец пойдет в полицию, напишет заявление, этот автомобиль объявят в план перехват, внесут в систему рубеж и угонщик может быть пойман», – говорит Олег Назаренко.

С евробляхами все обстоит куда проще, а угонщики могут попасться тогда, если украдут машину иностранного гостя, который по тем или иным причинам приехал в Украину. В таком случае, иностранец может пойти и быстро написать заявление.

«Но, таких авто, среди всего спектра машин на литовских, польских номерах, на которых катаются украинцы, меньше 1%. Получается, что угонщик почти не рискует, когда угоняет такое авто, он знает, что оно априори в розыск не попадет»,– отмечает Назаренко.

Именно поэтому воры сейчас вместо угона украинских машин предпочитают зарабатывать на авто с иностранной регистрацией, а украинцы, который на них ездят, даже не могут пойти и написать заявление в полицию, потому что, по факту, никакого отношения к автомобилю не имеют. Такие машины люди пытаются найти сами, публикуют фото с просьбами о помощи в больших группах и пабликах в соцсетях.

«Если обратить внимание на информацию в «Киеве оперативном», больше половины объявлений об угоне – авто с иностранными номерами. В Украине 9,1 млн зарегистрированных автомобилей, и, согласно данным фискальной службы, около 300 тыс. автомобилей ввезено на иностранных номерах. Процент угнанных автомобилей с иностранной регистрацией намного больше», – заявляет эксперт.

Что будет дальше

Пока не будет урегулирована ситуация с ввозом машин на еврономерах, ситуация с угонами будет только усугубляться. Недавно был подан законопроект №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», который обязывает регистрировать автомобили на иностранных номерах в сервисном центре МВД в срок до 10 рабочих дней, после пересечения границы.

Требование распространяется на все автомобили, которые ввозятся на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней. Этот законопроект поможет вести учет и минимизировать риски воровства таких автомобилей. Но есть один нюанс, зарегистрировать машину должен будет не украинец, который ее ввозит, а непосредственно сам владелец.

Пока что, из-за сложившей ситуации страдают не только украинцы, которые ввезли авто из заграницы, но и иностранные гости, чьи машины легко могут угнать, приняв за евробляху.

autonews