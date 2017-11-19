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19/11/2017
Легализация «евроблях»: Украинцев ждут нововведения
Украинское правительство выдвинуло предложение по легализации автомобилей с европейскими номерами. Соответствующие нормы предусматриваются проектом закона №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере...
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