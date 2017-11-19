Легализация «евроблях»: Украинцев ждут нововведения

Украинское правительство выдвинуло предложение по легализации автомобилей с европейскими номерами.

Соответствующие нормы предусматриваются проектом закона №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

В заключительных положениях к проекту закона Кабинет министров предлагает обязать всех владельцев иностранных номеров пройти госрегистрацию в течение 10 рабочих дней после пересечения украинской границы.

Требование распространится на все авто, временно ввозимые на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней.



Впрочем, сам порядок регистрации, а также суммы пошлин и сборов, которые могут взыматься с пользователя «литовца», пока неизвестны. Если законопроект будет проголосован в Раде, правительство должно будет разработать правила в течение 3-х месяцев.

Согласно предположениям, норма неслучайно попала в законопроект «о безопасности движения». Ведь сейчас доказать причастность сбежавшего с места ДТП «бляховода» крайне сложно.

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