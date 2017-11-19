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наука и техника
19/11/2017 12:31

Легализация «евроблях»: Украинцев ждут нововведения

Украинское правительство выдвинуло предложение по легализации автомобилей с европейскими номерами.


Соответствующие нормы предусматриваются проектом закона №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».


В заключительных положениях к проекту закона Кабинет министров предлагает обязать всех владельцев иностранных номеров пройти госрегистрацию в течение 10 рабочих дней после пересечения украинской границы.


Требование распространится на все авто, временно ввозимые на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней.

Впрочем, сам порядок регистрации, а также суммы пошлин и сборов, которые могут взыматься с пользователя «литовца», пока неизвестны. Если законопроект будет проголосован в Раде, правительство должно будет разработать правила в течение 3-х месяцев.


Согласно предположениям, норма неслучайно попала в законопроект «о безопасности движения». Ведь сейчас доказать причастность сбежавшего с места ДТП «бляховода» крайне сложно.


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Оригинал (на 19/11/2017): autodriving.net

 

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19/11/2017

 

Легализация «евроблях»: Украинцев ждут нововведения

 

Украинское правительство выдвинуло предложение по легализации автомобилей с европейскими номерами. Соответствующие нормы предусматриваются проектом закона №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере...

 

 

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