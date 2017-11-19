Допинг в российском футболе заставил ФИФА обратиться к Родченкову

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19/11/2017
Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана
Египетская полиция арестовала поп-певицу Шиму после того, как та снялась в клипе в нижнем белье. Как утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком «многообещающе» поедает банан. На видео она также облизывает яблоко и позирует в белье на фоне классной доски.
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