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спорт
19/11/2017 08:48

Шайба разбила в кровь лицо Овечкина

Видео: @Capitals / Twitter

Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте столичного клуба.

Во втором периоде нападающий «Миннесоты» Крис Стюарт попытался сделать передачу, однако поднял шайбу крюком и попал Овечкину в лицо. Россиянина увели с площадки, однако через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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19/11/2017

 

Шайба разбила в кровь лицо Овечкина

 

Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова.

 

 

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