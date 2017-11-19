19/11/2017 08:48 Шайба разбила в кровь лицо Овечкина Видео: @Capitals / Twitter Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте столичного клуба. Во втором периоде нападающий «Миннесоты» Крис Стюарт попытался сделать передачу, однако поднял шайбу крюком и попал Овечкину в лицо. Россиянина увели с площадки, однако через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1. Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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