Объявлена дата боя-реванша между Головкиным и Альваресом

Бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом запланирован на 5 мая 2018 года. Об этом рассказал глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, слова которого приводит TMZ.

«Поединок точно состоится. Мы работаем над тем, чтобы организовать его 5 мая. Он пройдет на той же арене, что и в прошлый раз — T-Mobile в Лас-Вегасе. Это будет большой бой», — заявил де ла Хойя.

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В сентябре Альварес заявил, что хочет видеть Головкина своим первым соперником в 2018 году. Тогда отмечалось, что мексиканец не намерен возвращаться на ринг раньше мая. В свою очередь Головкин проведет бой в декабре 2017-го.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре и завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу, второй — его сопернику, а третий посчитал, что поединок был равным. На кону стояли чемпионские титулы в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). В итоге пояса остались у казахского боксера.

Решение судей было раскритиковано. Аделаиду Берд, отдавшую победу Альваресу, отстранили от работы.