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спорт
19/11/2017 11:48

Боксер нокаутировал соперника первым ударом в чемпионском бою

Видео: geeetube / YouTube

Боксер из ЮАР Золани Тете нокаутировал соотечественника Сибонисо Гонья первым ударом в бою за титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Видеозапись появилась на YouTube-канале geeetube.

Поединок прошел в Белфасте (Северная Ирландия), Тете проводил защиту своего пояса. На 11-й секунде первого раунда спортсмен нанес удар правой рукой в голову Гонья, после которого тот упал на настил. Судья зафиксировал победу Тете нокаутом.

Южноафриканец одержал самую быструю победу в титульном бою в истории.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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