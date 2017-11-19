Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

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19/11/2017
В Зимбабве занялись импичментом Мугабе
Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ начала процесс смещения Роберта Мугабе с должности президента. Помимо этого, Мугабе отстранен от поста главы политической организации. Новым партийным лидером стал бывший первый вице-президент Эммерсон Мнангагва. Сам Мугабе еще в субботу объявил голодовку.
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