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спорт
19/11/2017 16:16

Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказал мнение о возможных попытках Международной федерации футбола (ФИФА) обсудить с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым допинг в российском футболе. Об этом сообщает RT.

«Истерия вокруг чемпионата мира по футболу в России началась через 15 секунд после того, как наша заявка выиграла в декабре 2010 года. Закончится она с финальным свистком, который прозвучит в финале первенства планеты», — заявил Лебедев.

По мнению депутата, поведение британских СМИ связано с тем, что Россия выиграла у Англии право проведения ЧМ. «Они будут использовать все методы, чтобы как можно больнее бить по российскому спорту. Но, на мой взгляд, никто не в состоянии отнять или перенести мировое первенство», — отметил парламентарий.

Ранее 19 ноября в британской газете The Mail on Sunday появилась информация о том, что ФИФА решила связаться с Родченковым в рамках расследования о допинге в российском спорте. По информации источника, федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

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В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

19/11/2017

 

В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

 

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ начала процесс смещения Роберта Мугабе с должности президента. Помимо этого, Мугабе отстранен от поста главы политической организации. Новым партийным лидером стал бывший первый вице-президент Эммерсон Мнангагва. Сам Мугабе еще в субботу объявил голодовку.

 

 

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