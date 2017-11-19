Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз

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19/11/2017
Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей
Пользователь Twitter Cams_hungry2 опубликовал видеоролик с юношеских соревнований по борьбе, на котором судья скользит по настилу на плече. Видео стало вирусным, а его героя пользователи соцсети назвали лучшим рефери за тысячу лет. По мнению комментаторов, судья двигался параллельно земле и...
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