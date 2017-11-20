Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью

Защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший перелом носа в матче 12-го тура испанского чемпионата с «Атлетико», прокомментировал случившееся. Об этом он рассказал в Twitter-аккаунте.

«Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь», — заявил капитан «Реала».

В концовке первого тайма защитник «Атлетико» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить Рамоса в своей штрафной, нанес ему удар бутсой в нос. Из-за кровотечения футболисту «Реала» пришлось покинуть поле. После перерыва он был заменен на Хосе Игнасио Начо. Позже стало известно, что у спортсмена сломан нос.

Мадридское дерби завершилось безголевой ничьей.

31-летний Рамос перешел в «Реал» летом 2005 года. В составе команды защитник четыре раза становился чемпионом Испании, два раза обладателем Кубка страны и три раза выигрывал Лигу чемпионов.