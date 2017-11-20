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20/11/2017 07:00

Уставший от шоу-бизнеса автор «Синего тумана» провел концерт при помощи «Виагры»

Уставший от шоу-бизнеса автор «Синего тумана» провел концерт при помощи «Виагры»

Народный артист России Вячеслав Добрынин, автор песен «Синий туман» и «Ты разбила мне сердце», признался, что устал от концертной деятельности. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает dni.ru.

71-летний артист подчеркнул, что последние выступление провел благодаря тому, что вдохновился «Виагрой». «Со мной рядом сейчас очень красивая женщина, певица Вероника Андреева, вот я и возбудился», — добавил Добрынин.

«Я не хочу больше выходить на сцену, петь , топать, сил на все это больше нет. К тому же очень мало артистов, с кем мне мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно», — пожаловался исполнитель.

Вячеслав Добрынин — лауреат премии «Золотой граммофон» и телевизионного фестиваля «Песня года». В его дискографии более 35 альбомов. Звание народного артиста композитор получил в 1996 году.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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