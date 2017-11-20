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без политики
20/11/2017 07:48

Москвичи начали спекулировать кроссовками

Москвичи начали спекулировать кроссовками

Кроссовки из лимитированной коллекции, созданные американским рэпером Канье Уэстом, продают в России в четыре раза дороже, чем в официальном магазине adidas. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает агентство «Москва».

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Отмечается, что на одном из онлайн-сервисов бесплатных объявлений цена за обувь доходит до 65 тысяч рублей при официальной стоимости в 17 тысяч. «Чтобы подтвердить подлинность обуви, продавцы стали прикладывать к лотам фотографии чеков. Самым маленьким размером, продаваемым на "Юле" оказался 40-й, самым большим — 44,5. Самая дорогая пара стоит 65 тысяч рублей, самая дешевая — 50 тысяч рублей», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса.

18 ноября стартовали продажи кроссовок Yeezy Boost 350 V2 из коллекции Канье Уэста для adidas. Более трех тысяч человек собрались в Москве на Кузнецком Мосту у фирменного магазина. Покупателей выбирали в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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20/11/2017

 

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Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС). Об этом он написал в своем Twitter. По мнению Туска, Варшава испортила отношения с Киевом, атакует неправительственные организации и свободные СМИ.

 

 

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