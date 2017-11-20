Крыса вызвала хаос и панику в вагоне нью-йоркского метро

Видео: Uladzimir Taukachou

Крысу, вызвавшую панику в вагоне нью-йоркского метро, сняли на видео. Об этом сообщает UPI.

Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сидения, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой. Когда поезд остановился на станции, животное выбежало на платформу.

«Мы видели людей, которые прыгали и забирались на сидения, — рассказал автор видео, которое было опубликовано на YouTube. — Это была веселая поездка. Крысу ужасно напугали все эти кричащие психи».

В октябре сообщалось, что лондонских пассажиров всполошил самостоятельный белый кролик, который катался по городу на общественном транспорте без присмотра.