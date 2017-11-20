Британка рассказала о «мертвой» спячке хомяков и напугала комментаторов

Жительница Великобритании рассказала о том, что хомяки в спячке пугающе похожи на мертвых животных. Ее пост в Facebook стал вирусным и напугал комментаторов.

Лиза Гудман (Lisa Goodman) решила рассказать об этом, потому что несколько лет назад чуть не похоронила хомяка своей дочери, который лишь выглядел мертвым, но в действительности впал в спячку. Новый питомец дочери по имени Помадка (Fudge) также впал в это состояние, и Гудман сфотографировала его, чтобы рассказать об этом своим подписчикам.

«Я узнала, что хомяки впадают в спячку с наступлением холодов только пару лет назад. Тогда я подумала, что один из моих питомцев умер, и когда я говорила над его тельцем последние слова, он неожиданно начал показывать признаки жизни и теплеть», — написала британка.

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Женщину сильно удивило количество комментариев к посту — за пять дней их появилось 93 тысячи, постом поделились более 200 тысяч пользователей. Некоторые из комментаторов задались вопросом, не похоронили ли они своих хомячков заживо, когда были детьми.

Это очень расстроило Гудман, которая написала пост, чтобы рассказать окружающим о спячке хомяков, а не напугать их. «Я не могу думать о том, что зарытые в 15-сантиметровой ямке в коробках из-под обуви хомячки были все еще живы», — признается женщина.