Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

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Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части визуально схожи с клювом хищной птицы.

На корме расположена 20-метровая зона отдыха с бассейном; еще два бассейна предусмотрены рядом с каютой владельца. На носовой палубе оборудована вертолетная площадка, которую можно переоборудовать в дополнительную зону для загара.

Яхта шестипалубная, рассчитана на размещение 12 гостей в шести каютах. Каюта владельца рассчитана на двух человек. Экипаж из 31 человека размещается в 20 каютах. Двигательная установка — два дизеля по 4600 лошадиных сил, дальность автономного плавания — 5500 морских миль (около 11,8 тысячи километров). Планируется ли построить эту яхту, пока неизвестно.