Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль... Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой допинга ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой... Британец украл 53 телефона на рок-концерте Британец украл 53 телефона на рок-концерте
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
20/11/2017 14:00

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты
FincantieriChannel

Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

Материалы по теме
00:08 — 13 октября
Выезд. Дорого.
Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился
17:44 — 29 сентября
Итальянцы разработали 72-метровую яхту с интеллектуальным винным погребом

В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части визуально схожи с клювом хищной птицы.

На корме расположена 20-метровая зона отдыха с бассейном; еще два бассейна предусмотрены рядом с каютой владельца. На носовой палубе оборудована вертолетная площадка, которую можно переоборудовать в дополнительную зону для загара.

Яхта шестипалубная, рассчитана на размещение 12 гостей в шести каютах. Каюта владельца рассчитана на двух человек. Экипаж из 31 человека размещается в 20 каютах. Двигательная установка — два дизеля по 4600 лошадиных сил, дальность автономного плавания — 5500 морских миль (около 11,8 тысячи километров). Планируется ли построить эту яхту, пока неизвестно.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Британка рассказала о «мертвой» спячке хомяков и напугала комментаторов

Британка рассказала о «мертвой» спячке хомяков и напугала комментаторов

Британка выложила на своей странице в Facebook снимок на первый взгляд мертвого хомяка, чтобы рассказать подписчикам, что они впадают в спячку. Сама она узнала об этом пару лет назад, когда во...
 

Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

Питер Маккалистер, отец Кевина из фильма «Один дома», тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Первым на подозрительные действия мужчины обратил внимание...
 

Узбекам разрешили селить туристов в автофургоны

Узбекам разрешили селить туристов в автофургоны

В Узбекистане приняли постановление, приравнявшее жилье на колесах к средствам размещения туристов. Теперь путешественников можно селить в автофургоны, трейлеры и автодома. За сутки пребывания...
 

В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи

В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи

Британский арт-дилер Филип Молд выложил в сеть видео, на котором показан процесс отмывания картины XVII века. «Невероятное возвращение полотна эпохи Якова I после 200 лет под желтым лаком», —...
 

Reebok попытался вернуть в моду леопарда

Reebok попытался вернуть в моду леопарда

Бренд Reebok совместно с компанией Head Porter Plus выпустил классические кроссовки с леопардовым принтом. Стоимость пары составляет 160 долларов. «Бренд выбрал более экзотический подход к...
 

Автомобили Lexus снимут в экранизации Пелевина

Автомобили Lexus снимут в экранизации Пелевина

Японский автомобильный бренд Lexus предоставил автомобили для съемок художественного фильма «Ампир V» по одноименному роману писателя Виктора Пелевина. На экране появятся флагманское купе...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::

 

 

Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей     Названа причина чернобыльской катастрофы Названа причина чернобыльской катастрофы     Путин изучит жалобы на Медведева Путин изучит жалобы на Медведева
последняя новость  
 

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

20/11/2017

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

 

Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 