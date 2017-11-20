Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов

Подросток из Абу-Даби купил на аукционе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) автомобильный номер за полтора миллиона дирхамов (400 тысяч долларов). Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает BBC News.

Номер «1111» разыгрывался на торгах особых регистрационных номеров в Абу-Даби, которые организовала местная полиция. Отмечается, что 500 тысяч дирхамов (136 тысяч долларов) 12-летний Халифа Аль-Мазруэй (Khalifa Al Mazrouei) заработал сам, выиграв конкурс чтецов Корана. Оставшуюся сумму ему дал отец.

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Как сообщает издание, выигранный номер мальчик установит, скорее всего, на личный Mercedes, на котором водитель отвозит его в школу, поскольку самостоятельно водить он сможет только с 18 лет.

Самым дорогим номером, проданным на данном аукционе, стал номер «2», за который заплатили 2,7 миллиона долларов. Бизнесмен из ОАЭ Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (примерно три миллиона долларов).