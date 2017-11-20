За голову индийской актрисы предложили 1,5 миллиона долларов

В Индии предложили награду в 1,54 миллиона долларов за головы режиссера фильма «Падмавати» Санджая Лилу Бхансали и болливудской актрисы Дипики Падукон, сыгравшей в ленте царицу Рани Падмини. Об этом пишет Channel News Asia.

По информации издания, с таким предложением выступил член правой «Бхаратия джаната парти» (БДП, «Индийская народная партия») Сураж Пал Аму. Руководство движения уже раскритиковало действия мужчины и потребовало от него извинений.

Многие ультраправые политики Индии выступили против фильма, по их мнению искажающего историю. Критикам не понравилось, в частности, что мусульманский захватчик Алауддин Чирджи по сюжету выступает любовником царицы.

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Согласно эпической поэме «Падмавати», на которой основана одноименная картина, в 1303 году Хильджи осадил город Читтор, чтобы завоевать царицу Падмини. По легенде, женщина сожгла себя, чтобы не доставаться захватчику.

Отмечается, что фильм еще не вышел на экраны — его премьера запланирована на 1 декабря. В Министерстве информации и телерадиовещания Индии заявили, что политики распространили про ленту множество слухов, хотя ее еще никто не видел. Критики «Падмавати» утверждают, что сюжет картины искажает эпическую поэму.