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20/11/2017 15:32

Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы

Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы

Пользователи сети придумали новую мрачную теорию о диснеевском мультфильме «Холодное сердце». Посетитель ресурса Imgur решил, что кандалы для принцессы Эльзы сделали ее родители.

В один из моментов мультфильма принц Ханс — главный негативный персонаж — заточает Эльзу в тюрьму и надевает на нее наручники, подавляющие магические силы. Тем не менее непонятно, когда он успел их изготовить, и как понял, что они точно сработают.

Однако по сюжету мультфильма до определенного момента о магических способностях девушки помимо нее самой знали только родители. Следовательно тюрьму и наручники, скорее всего, создали мать и отец Эльзы на случай, если ее силы выйдут из-под контроля, полагают пользователи сети.

«Холодное сердце» вышло в 2013 году и стало самым кассовым мультфильмом в истории кинематографа. Оно получило два «Оскара»: за лучший анимационный фильм и лучшую песню к фильму «Отпусти и забудь». Продолжение мультфильма выйдет в конце ноября 2019 года.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы

20/11/2017

 

Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы

 

Пользователи сети придумали новую мрачную теорию о диснеевском мультфильме «Холодное сердце». Посетитель ресурса Imgur решил, что кандалы для принцессы Эльзы сделали ее родители. Он объяснил, что только отец и мать знали о магических способностях девушки и могли изготовить наручники для их...

 

 

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