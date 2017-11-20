Девушка шесть лет ждала ответ на брошенное в море письмо симпатичным парням

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20/11/2017
Российские земледельцы пожаловались на слишком хороший урожай
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский обвинил рекордный урожай зерновых в ухудшении ситуации в сельском хозяйстве. По разным регионам цены на зерно снизились на 27-30 процентов по отношению к прошлому сезону. В 2017 году Россия побила рекорд 1978 года по собранному урожаю...
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