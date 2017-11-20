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20/11/2017 17:16

Девушка шесть лет ждала ответ на брошенное в море письмо симпатичным парням

Девушка шесть лет ждала ответ на брошенное в море письмо симпатичным парням

Американка Хейли Роббинс получила ответ на записку, которую она бросила в море шесть лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2011 году 18-летняя Роббинс написала на мяче для софтболла свой телефон и добавила: «Если найдете, позвоните мне, симпатичные парни», после чего бросила его в море. Неделю назад она получила SMS с незнакомого номера: «Эй, я хочу быть супергероем». Собеседник представился Адамом и рассказал о мяче.

Когда они обменялись контактами в Snapchat, оказалось, что аккаунт молодого человека подписан женским именем Эшли. «Ты подловила меня, — ответила Роббинс собеседница. — Да, я не Адам, просто пыталась быть симпатичным парнем. Но мы все равно можем быть друзьями».

Она призналась, что ее зовут не Адам и даже не Эшли. В действительности мяч отыскала 16-летняя девушка по имени Келси. Хотя записка не дошла до адресата, Роббинс не в обиде. Она давно не рассчитывала, что на нее кто-то ответит.

Yahoo! Lifestyle отмечает, что Хейли уроженка штата Кентуки, а мяч отправила в плаванье в Южной Каролине. Келси нашла его на пляже в городе Мертл-Бич в том же штате.

Твит, в котором Хейли написала про мяч и первые сообщения от «Адама», собрал более 11 тысяч лайков и двух тысяч ретвитов.

В июне сообщалось, что рыболов Райан Берчетт сумел разыскать автора записки, которая лежала в бутылке, найденной на берегу американского города Фернандина-Бич (штат Флорида). Она была брошена в море 36 лет назад.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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