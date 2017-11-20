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20/11/2017 18:16

Названы лучшие обложки альбомов XXI века

Названы лучшие обложки альбомов XXI века

Издание NME составило список лучших обложек музыкальных альбомов XXI века. Рейтинг опубликован в понедельник, 20 ноября.

Лидером признали конверт пластинки Holy Fire британской группы Foals. Дизайнером обложки выступил Лейф Подхайски, он создал ее на основе оригинальной фотографии Томаса Неббии.

На второй строчке оказался диск To Pimp a Butterfly хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара. Обложку выполнил Влад Сепетов. На третьем месте — релиз британского рэпера The Streets под названием Original Pirate Material, который использовал для оформления снимок немецкого фотографа Рут Блис Люксембург.

В десятку также вошли альбомы Currents коллектива Tame Impala, Is This It рокеров The Strokes, вторая студийная запись группировки Run the Jewels, My Beautiful Dark Twisted Fantasy Канье Уэста, The Next Day Дэвида Боуи, Blonde Фрэнка Оушена и Hail to the Thief группы Radiohead.

Всего в рейтинге 22 позиции. Список завершает обложка диска Gang Signs & Prayer грайм-музыканта Stormzy.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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