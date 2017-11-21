Полный календарь заключили в платиновый корпус

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin анонсировала новинку Международного салона высокого часового искусства в Женеве — модель Traditionelle Complete Calendar Collection Excellence Platine. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 20 декабря.

Новая модель оснащена автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460QCL с функциями полного календаря и указателя фаз Луны. Механизм заключен в 41-миллиметровый полированный корпус из платины, его ротор выполнен из золота. Запас хода — около 40 часов. Указатель лунных фаз требует корректировки только один раз в 122 года (в отличие от традиционного индикатора, который нужно корректировать каждые три года).

Фото: Vacheron Constantin 1/1 1/1

Часы снабжены ремешком из кожи аллигатора синего цвета и выпущены лимитированной серией из 100 экземпляров.

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Ранее сообщалось, что Vacheron Constantin также анонсировал к Международному салону высокого часового искусства в Женеве (SIHH) новую модель из коллекции Overseas. Это часы Overseas Dual Time в 41-миллиметровом стальном корпусе оснащена автоматическим механизмом калибра 5110 DT с функцией двойного времени.



