Чехи займутся производством электромобилей

Чешская автомобильная марка Skoda планирует выпускать электрические автомобили на заводе в Млада-Болеславе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 ноября.

Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году. Производство автомобиля наладят на заводе в Квасинах. Выпуск полностью электрической модели начнется на заводе в Млада-Болеславе в 2020 году.

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«Мы очень рады тому, что первый электромобиль Skoda будет произведен именно в Чешской Республике. Это решение подчеркивает уверенность концерна Volkswagen Group в нашей марке и ее сотрудниках. Старт производства электромобилей станет новой вехой в истории не только Skoda, но и промышленности всей страны», — прокомментировал новость председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер (Bernhard Maier).

До 2025 года фирма планирует наладить выпуск пяти полностью электрических моделей. Далее каждый четвертый новый автомобиль марки будет иметь гибридную или полностью электрическую силовую установку.