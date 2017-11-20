20/11/2017 19:35 В рейтинге претензий к Путину произошли перемены Очередной опрос про отношение граждан к Владимиру Путину показал не только симпатии и уважение к главе государства, но и те претензии, которые к нему предъявляют. На первом месте среди них стоит то, что Путин якобы «не заботится о простых людях, мало для них делает». Именно так подают новость об опросе либеральные СМИ – хотя в реальности опрос показывает совсем другие тенденции. Опрос Левады-центра о президенте традиционен – он проводится с октября 1999 года, когда Владимир Путин был еще только премьер-министром и потенциальным кандидатом в президенты. Если не брать самого первого опроса, когда страна только два месяца как узнала о существовании такого политика (и он получил 3 балла по 10 бальной системе),



оценка Путина все эти годы остается на уровне 6-7.



И в этом году он

В итоге получился список того, что нравится в Путине – и того, что не нравится. В первом списке все довольно стандартно – то есть эти качества президента отмечались все последние годы.

Социологи сгруппировали ответы по 17-ти позициям, добавив еще варианты «ничего не привлекает» (8 процентов), «всё привлекает» (3 процента). Учитывая, что отвечающие могли выбрать более одного варианта, получилась такая картина. На первом месте, с 19 процентами, «решительный, мужественный, твердый, волевой, сильный, спокойный, смелый, четкий, уверенный в себе, настоящий мужик». Примерно столько же, 18 процентов – «внешняя политика, защита от Запада, уважение в мире, не позволяет «вытирать ноги», поддержка армии, обеспечил престиж».

На третьем и четвертом месте (16 и 15 процентов) оказались опыт и ум: «опытный политик, руководитель, сильный лидер, профессионал, компетентный» и «умный, образованный, интеллигентный, культурный».

Дальше, набирая уже меньше 10 процентов, идут от «обаяния» и «чувства юмора» до «порядочности» и «дальновидности». Отмечено и то, что «хорошо выглядит» и «не пьет», и то, что «при нем стали лучше жить». 5 процентам Путин нравится за то, что «заботится о народе, болеет за народ, за страну, все делает для людей». Отмечают и патриотизм, и ответственность.

Что же не нравится? «Он связан с коррумпированными политиками» - так в 2016 году считало 17 процентов и столько же (точнее это, наверняка, были те же самые люди) выбирало «он связан с крупным капиталом».

Обе претензии довольно странны, но они стали популярны после Болотной, и их резкий рост зафиксировал как раз опрос января 2013 года. Парадокс – Путин в 2012-м возвращается в Кремль вопреки воле олигархата, ужесточает борьбу с коррупцией, а среди его противников становятся популярными обвинения его в коррумпированном окружении и связи с крупным капиталом. Но оба эти пункта – это по сути следствие пропаганды в стиле Навального, так что в этом смысле нет ничего удивительного.

Но в этом году, когда опрос был открытый, главная претензия внезапно поменялась. То, что в прошлом году стояло лишь на третьем месте - «ему чужды интересы народа» - вместо 11 процентов набрало 15. Это как раз не удивительно – это&В пункт Левады-центра объединил в себя несколько характеристик: «не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях». Так что рост числа тех, благодаря кому этот пункт вышел на первое место среди претензий, понятен.

Но куда же делась коррупция, о которой столько говорили либералы? Всего 7 процентов упрекают Путина, что он «не борется с коррупцией, развел вокруг себя воров». Это, конечно, тоже немаленькое количество – но все-таки 7 процентов сейчас вместо 17 год назад.

И только третье место в списке претензий – потому что на втором с 10 процентами оказалось то, что «слишком «мягкий» к министрам, распустил министров, под властью своего окружения, не увольняет Медведева».

То есть главных претензий к Путину две – мало делает для людей и слишком мягок к элите в целом, и к коррупционерам в частности. При этом идущие в стране многочисленные антикоррупционные процессы повлияли на общественное мнение – ощутимо меньше людей упрекают Путина в том, что он не борется с коррупцией. Но вот претензия про «забыл о простых людях» - чем она вызвана?

С одной стороны, в этой графе Левада-центр соединил разные варианты ответов – от «мало делает для людей» до «не знает как живут люди». Так что тут есть и традиционный упрек любой власти – дескать, «страшно далека она от народа» - и сетование на то, что делается мало. Насколько это справедливый упрек?

Понятно, что уровень жизнь в последние годы уже не растет так, как раньше. У некоторых слоев общества он топчется на месте, а то и снижается – рост экономики возобновился только в этом году. Да и одним ростом или падением все не исчерпывается – могут вырасти доходы среднеобеспеченных и упасть у малообеспеченных. И еще важнее то, как само общество оценивает положение дел со справедливостью – именно исходя из них оно и ставит оценки Путину.

Потому что тех, кто думает, что Путин действительно оторвался от людей и не знает, как они живут, не так уж и много. Одной из главных, если не самой сильной чертой Путина является как раз его чувство реальности, земли. Что во внешней политике, что в отношениях с людьми.

Естественно, что почти два десятилетия руководя страной, он живет совершенно особой жизнью. Но это не значит, что он перестал, что называется, держать руку на пульсе. Не только потому, что у него есть знакомые не с вершин Олимпа, которые могут рассказать ему о жизни обычных граждан – но и в силу того, что он сам понимает всю важность этой «связи с землей». И потому, что как человек, он не утратил эту самую важную черту своего характера – желание и умение быть оставаться частью народа, слушать и слышать его.

&В И поэтому так важен для Путина этот упрек – «забыл про людей». Да, он знает, что не забыл – но получается, что часть тех, кто им недоволен, считает, что он мало делает для простого народа. Думает, что его не волнуют проблемы бедных, что не видит он их за частоколом цифр. Причем речь в первую очередь о бедных, малообеспеченных – потому что у нас огромный разрыв в доходах бедных и богатых.

И Путин всегда это признавал, говоря о том, что «вопрос расслоения по доходам у нас запредельный», подчеркивая, что сама тенденция расслоения нехорошая:

«Она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с «шоковой терапией»...

Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать, но, должен сказать, что даже здесь есть вещи, без упоминания которых мы бы не имели полную картину. Начиная с 2000-х годов у нас меняется число людей, живущих за чертой бедности. У нас почти 40 процентов населения в 2000-м жило за чертой бедности. Сейчас это кардинально образом поменялось».

Так Путин говорил на эту тему в прошлом месяце на форуме в Москве, - а вот так в июне, выступая на форуме в Санкт-Петербурге:

«Мы об этой проблеме знаем, ее признаем, она более чувствительна... Государство должно своими способами так перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать людей в трудной ситуации. Таких инструментов у&В нас&В много, например, поддержка семей с&В небольшими доходами по&В уплате жилищно-коммунальных платежей,&В - это, на&В первый взгляд, скучные вещи, но&В они&В очень важны для&В людей,&В - это&В так&В называемый материнский капитал, который мы&В выплачиваем семьям с&В двумя и&В большим количеством детей».

Вообще о том, что социальное&В неравенство, разрыв в доходах является важнейшей проблемой и потенциальной угрозой для страны, Путин в последние годы говорит всё чаще. Так что «забыл про людей» – это не про него. Не всё, что хочет сделать, получается сделать, многое делается медленнее, чем хочется – да, это есть. При этом Путин никогда не дает популистских обещаний, не сулит невозможного – то есть всячески старается отвечать за свои слова. Именно поэтому его и поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Очередной опрос про отношение граждан к Владимиру Путину показал не только симпатии и уважение к главе государства, но и те претензии, которые к нему предъявляют. На первом месте среди них стоит то, что Путин якобы «не заботится о простых людях, мало для них делает». Именно так подают новость об опросе либеральные СМИ – хотя в реальности опрос показывает совсем другие тенденции. Опрос Левады-центра о президенте традиционен – он проводится с октября 1999 года, когда Владимир Путин был еще только премьер-министром и потенциальным кандидатом в президенты. Если не брать самого первого опроса, когда страна только два месяца как узнала о существовании такого политика (и он получил 3 балла по 10 бальной системе),И в этом году он получил в среднем больше 7 баллов – при этом «10» ему поставили 17 процентов, а «1» всего 2. Но в этом году Левада-центр изменил методику опроса. Если&В раньше в вопросах о том, что вам нравится, а что не нравится в президенте предлагалось выбрать из нескольких вариантов, то теперь респонденты могли сами давать определение.В итоге получился список того, что нравится в Путине – и того, что не нравится. В первом списке все довольно стандартно – то есть эти качества президента отмечались все последние годы.Социологи сгруппировали ответы по 17-ти позициям, добавив еще варианты «ничего не привлекает» (8 процентов), «всё привлекает» (3 процента). Учитывая, что отвечающие могли выбрать более одного варианта, получилась такая картина. На первом месте, с 19 процентами, «решительный, мужественный, твердый, волевой, сильный, спокойный, смелый, четкий, уверенный в себе, настоящий мужик». Примерно столько же, 18 процентов – «внешняя политика, защита от Запада, уважение в мире, не позволяет «вытирать ноги», поддержка армии, обеспечил престиж».На третьем и четвертом месте (16 и 15 процентов) оказались опыт и ум: «опытный политик, руководитель, сильный лидер, профессионал, компетентный» и «умный, образованный, интеллигентный, культурный».Дальше, набирая уже меньше 10 процентов, идут от «обаяния» и «чувства юмора» до «порядочности» и «дальновидности». Отмечено и то, что «хорошо выглядит» и «не пьет», и то, что «при нем стали лучше жить». 5 процентам Путин нравится за то, что «заботится о народе, болеет за народ, за страну, все делает для людей». Отмечают и патриотизм, и ответственность.Что же не нравится? «Он связан с коррумпированными политиками» - так в 2016 году считало 17 процентов и столько же (точнее это, наверняка, были те же самые люди) выбирало «он связан с крупным капиталом».Обе претензии довольно странны, но они стали популярны после Болотной, и их резкий рост зафиксировал как раз опрос января 2013 года. Парадокс – Путин в 2012-м возвращается в Кремль вопреки воле олигархата, ужесточает борьбу с коррупцией, а среди его противников становятся популярными обвинения его в коррумпированном окружении и связи с крупным капиталом. Но оба эти пункта – это по сути следствие пропаганды в стиле Навального, так что в этом смысле нет ничего удивительного.Но в этом году, когда опрос был открытый, главная претензия внезапно поменялась. То, что в прошлом году стояло лишь на третьем месте - «ему чужды интересы народа» - вместо 11 процентов набрало 15. Это как раз не удивительно – это&В пункт Левады-центра объединил в себя несколько характеристик: «не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях». Так что рост числа тех, благодаря кому этот пункт вышел на первое место среди претензий, понятен.Но куда же делась коррупция, о которой столько говорили либералы? Всего 7 процентов упрекают Путина, что он «не борется с коррупцией, развел вокруг себя воров». Это, конечно, тоже немаленькое количество – но все-таки 7 процентов сейчас вместо 17 год назад.И только третье место в списке претензий – потому что на втором с 10 процентами оказалось то, что «слишком «мягкий» к министрам, распустил министров, под властью своего окружения, не увольняет Медведева».То есть главных претензий к Путину две – мало делает для людей и слишком мягок к элите в целом, и к коррупционерам в частности. При этом идущие в стране многочисленные антикоррупционные процессы повлияли на общественное мнение – ощутимо меньше людей упрекают Путина в том, что он не борется с коррупцией. Но вот претензия про «забыл о простых людях» - чем она вызвана?С одной стороны, в этой графе Левада-центр соединил разные варианты ответов – от «мало делает для людей» до «не знает как живут люди». Так что тут есть и традиционный упрек любой власти – дескать, «страшно далека она от народа» - и сетование на то, что делается мало. Насколько это справедливый упрек?Понятно, что уровень жизнь в последние годы уже не растет так, как раньше. У некоторых слоев общества он топчется на месте, а то и снижается – рост экономики возобновился только в этом году. Да и одним ростом или падением все не исчерпывается – могут вырасти доходы среднеобеспеченных и упасть у малообеспеченных. И еще важнее то, как само общество оценивает положение дел со справедливостью – именно исходя из них оно и ставит оценки Путину.Потому что тех, кто думает, что Путин действительно оторвался от людей и не знает, как они живут, не так уж и много. Одной из главных, если не самой сильной чертой Путина является как раз его чувство реальности, земли. Что во внешней политике, что в отношениях с людьми.Естественно, что почти два десятилетия руководя страной, он живет совершенно особой жизнью. Но это не значит, что он перестал, что называется, держать руку на пульсе. Не только потому, что у него есть знакомые не с вершин Олимпа, которые могут рассказать ему о жизни обычных граждан – но и в силу того, что он сам понимает всю важность этой «связи с землей». И потому, что как человек, он не утратил эту самую важную черту своего характера – желание и умение быть оставаться частью народа, слушать и слышать его.&В И поэтому так важен для Путина этот упрек – «забыл про людей». Да, он знает, что не забыл – но получается, что часть тех, кто им недоволен, считает, что он мало делает для простого народа. Думает, что его не волнуют проблемы бедных, что не видит он их за частоколом цифр. Причем речь в первую очередь о бедных, малообеспеченных – потому что у нас огромный разрыв в доходах бедных и богатых.И Путин всегда это признавал, говоря о том, что «вопрос расслоения по доходам у нас запредельный», подчеркивая, что сама тенденция расслоения нехорошая:«Она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с «шоковой терапией»...Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать, но, должен сказать, что даже здесь есть вещи, без упоминания которых мы бы не имели полную картину. Начиная с 2000-х годов у нас меняется число людей, живущих за чертой бедности. У нас почти 40 процентов населения в 2000-м жило за чертой бедности. Сейчас это кардинально образом поменялось».Так Путин говорил на эту тему в прошлом месяце на форуме в Москве, - а вот так в июне, выступая на форуме в Санкт-Петербурге:«Мы об этой проблеме знаем, ее признаем, она более чувствительна... Государство должно своими способами так перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать людей в трудной ситуации. Таких инструментов у&В нас&В много, например, поддержка семей с&В небольшими доходами по&В уплате жилищно-коммунальных платежей,&В - это, на&В первый взгляд, скучные вещи, но&В они&В очень важны для&В людей,&В - это&В так&В называемый материнский капитал, который мы&В выплачиваем семьям с&В двумя и&В большим количеством детей».Вообще о том, что социальное&В неравенство, разрыв в доходах является важнейшей проблемой и потенциальной угрозой для страны, Путин в последние годы говорит всё чаще. Так что «забыл про людей» – это не про него. Не всё, что хочет сделать, получается сделать, многое делается медленнее, чем хочется – да, это есть. При этом Путин никогда не дает популистских обещаний, не сулит невозможного – то есть всячески старается отвечать за свои слова. Именно поэтому его и поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Оригинал (на 20/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу